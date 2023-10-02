مروان عطية يهنئ تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده

هنأ مروان عطية، لاعب النادي الأهلي اللاعب محمود حسن تريزيجيه بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وشارك مروان عطية صوره تجمعهم معا قائلًا: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.