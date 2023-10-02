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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يهنئ تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده

مروان عطية ومحمود
مروان عطية ومحمود تريزيجيه

هنأ مروان عطية، لاعب النادي الأهلي اللاعب محمود حسن تريزيجيه بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وشارك مروان عطية صوره تجمعهم معا قائلًا: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت. 

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الاول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي أون تايم سبورت بطولة دوري ابطال بمناسبة عيد ميلاده تحقيق الفوز سان جورج سويسري محمود حسن تريزيجيه مروان عطية

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