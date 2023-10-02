سيناتور روسي: وزير الدفاع البريطاني معتوه ومهووس بالحرب

وجه السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف انتقادات ضد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بعد إعلانه أنه يبحث إمكانية إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا، واصفًا إياه بـ"المعتوه والمهووس بالحرب".

وقال بوشكوف على قناته في "تيليجرام": "اللاحق دائما أسوأ من سابقه عندهم. هذا المهووس بالحرب المدعو جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني الجديد، يريد إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا. درجة الجنون في لندن تتزايد".

وفي وقت سابق، قال شابس إن بريطانيا تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.

وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بغرب أوكرانيا، حيث بإمكان لندن أن تفعل "أكثر" من مجرد التدريب في هذه المناطق.

ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على هذا التعليق بالقول إن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.