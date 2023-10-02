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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم الهولندي يوجه تحذيرا عاجلا من زلزال مدمر خلال ساعات.. فيديو

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي

تشهد الفترة الأخيرة، أخبار كثيرة مثيرة وعجيبة وأيضًا كارثية تخرج من أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، فكل يوم والآخر، يقوم بنشر أخبار جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وخلال الساعات الأخيرة توقع أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، أن يحدث زلزال خلال الساعات المقبلة، وأن ذلك سيكون يوم 3 أكتوبر، وهو ما جعل الجميع يقلق.

وعرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن هناك تنبؤات جديدة لـ عالم الزلازل الهولندي، بشأن زلزال جديد، وقال إن اليام المقبلة قد تشهد نشاط زلزالي أقوي، وحذر العالم الهولندي من هذا الزلزال الذي سيحدث من الأول من الشهر الحالي حتى الثالث، غدًا الثلاثاء.

وكشف التقرير أن العالم الهولندي، يقول أن هذا الزلزال سيكون بسبب الاقترانات الحرجة للكواكب، التي سيكون لها تأثير محتمل على كوكبنا في صورة هزات أرضية، وكشف عن مجموعة من الأشكال الهندسية الحرجة لبعض الكواكب المقترنة بالأرض، منها كوكب عطارد ونبتون، وأن ذلك قد يجعل القشرة الأرضية تعاني من تجمع هزات قوية قد تبلغ نحو 6 درجات على مقياس رختر، وقد تصل لقوة 7 درجات أيضا.

توقعات سابقة لـ عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

 

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وفي وقت سابق عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هزة أرضية طفيفة في مصر: هل توقعها فعلا عالم الزلازل الهولندي؟".

وجاء في التقرير أن الساعات الماضية تعرضت مصر لـ زلزال بسيط بقوة 4.4 درجة، وأن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أعلن ذلك.

وكشفت القناة أن هذا الزلزال لم ينتج عنه أي أضرار، ولكن هذه الهزة دفع كثيرين للتساؤل، حول صدق توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خاصة أنه توقع حدوث هزات.

وأوضحت القناة أن العلماء تقول إنه لا يوجد توقعات بالزلازل، وأن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يعتمد على حسابات فلكية معينة، تجعله يتوقع الهزات والزلازل المقبلة.

وأوضح التقرير أن مواقع التواصل الاجتماعي بها جدل كبير حول من يؤيد أو يرفض توقعات العالم الهولندي فرانك هوجر.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وأوضحت القناة أن العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

 

 

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