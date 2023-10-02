كوليبا يستقبل بوريل في كييف لبحث المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال الحرب

قال دميتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، "هذا حدث تاريخي لأنه لأول مرة على الإطلاق سيجتمع مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الحالية - خارج حدود الاتحاد الأوروبي - ولكن داخل الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن العضوية المستقبلية للبلاد.

ومنذ وقت قليل، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف”.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن جميع وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف. حسبما ذكرت وكالة “ أ ف ب”.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".