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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات بحي غرب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب ضمن جولاته المستمرة لمتابعة العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بالمستشفيات المركزية والنموذجية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة .... 

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط ، والدكتور هشام ناجح مدير مستشفى الحميات بأسيوط ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط.
حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه بخزانات المستشفى واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والخدمات المقدمة للمرضى واستمع إلى المرضى والمرافقين داخل المستشفى كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة ووحدة الحالات الحرجة وتفقد أعمال التطوير والتجديد التي يتم تنفيذها داخل المستشفى.
كما التقى المحافظ عدد من الأطباء ورئيس التمريض وبعض العاملين بالمستشفى واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم وحثهم على الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل لائق.

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وأكد محافظ أسيوط على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومراكز طب الأسرة ورعاية الطفل ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوفر الاحتياجات اللازمة واطمئن على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لسد الاحتياجات المستقبلية وتوافر الكميات المناسبة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على النهوض بالمنظومة الصحية وهو ما يظهر جليًا في الجهود المبذولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المختلفة والتوسع فى إحلال وتجديد الوحدات الصحية القروية وإنشاء 4 مستشفيات نموذجية (ديروط ، ومنفلوط ، وساحل سليم ،أبنوب) بالإضافة إلى مستشفى أبوتيج النموذجي التي تم الانتهاء منها منذ سنوات وإحلال وتجديد وتطوير عدد من المستشفيات المركزية والعامة والمراكز الصحية والحضرية على مستوى المحافظة مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارة المستشفى والأطباء والتمريض وجميع العاملين لانتظام العمل بالمستشفى واستقبال المرضى ليس من مراكز وقرى المحافظة فسحب بل من المحافظات المجاورة.

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