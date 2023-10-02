عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز صحي حضري الحمراء النموذجي بتكلفة 64 مليون جنيه

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح مركز صحي حضري الحمراء

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع مركز صحي حضري الحمراء النموذجي والذي تم انشاؤه بتكلفة اجمالية بلغت 64 مليون جنيه ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن خطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات .

 رافق المحافط خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتور هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بشرق والدكتورة ولاء إبراهيم مدير المركز الصحي الحضري بالحمراء وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء كوبري شلوف بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة المطمر بساحل سليم |صور


وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز الصحي والذي يتكون من (دور أرضي و3 طوابق علوية) واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لأقسام المركز التي تضم قسم الاستقبال وعيادات الاسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل والتطعيمات وغرف المبادرات الصحية بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن أهمية المركز الصحي الحضري بالحمراء والذي سيقدم خدماته للمرضى طوال 24 ساعة كمركز نموذجي وخاصة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالصحة والتي تم ويجري تنفيذها لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال أعمال إنشاء المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية بقرى ومراكز المحافظة لسرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات. 

وأشار  إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 4 مستشفيات مركزية (منفلوط النموذجي وساحل سليم النموذجي وديروط النموذجي وأبنوب) لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن قطاع الصحة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة مع تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتستهدف قرى ونجوع المحافظة لتحقق أكبر تغطية صحية لخدمة المواطنين مشيرًا إلى إنه تم إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الحضرية النموذجية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين طوال 24 ساعة ولتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين لافتًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بقيادات مديرية الصحة والأطباء والعاملين بالمركز وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى واستغلال الأجهزة والمكانات المتاحة بالمركز استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي  موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة والأطباء القائمين على المركز الصحي.

IMG-20231002-WA0034
IMG-20231002-WA0034
IMG-20231002-WA0033
IMG-20231002-WA0033
IMG-20231002-WA0036
IMG-20231002-WA0036
IMG-20231002-WA0035
IMG-20231002-WA0035
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0037
IMG-20231002-WA0037
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0023
IMG-20231002-WA0023
IMG-20231002-WA0022
IMG-20231002-WA0022
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط صحة أسيوط مركز صحي حضري مركز صحي حضري الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

النار أكلت المبنى.. ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال الإنشاء بـ"البيت الريفي المطور"

محافظ أسيوط يفتتح مبنى الوحدة المحلية بالبدارى بعد تطويره بتكلفة 7 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية : ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

شاهد.. الجالية المصرية في أمريكا توثق توكيلات ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024

اليابان تحذر من تقلبات سعر الصرف وتؤكد استعدادها للتدخل

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

مصريون بينهم.. لبنان يوقف سوريين هرّبا مئات الأشخاص عبر ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

دراسة تفجر مفاجأة عن فوائد صعود 5 أدوار يوميا على السلم.. تفاصيل

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ