محافظ أسيوط يفتتح مركز صحي حضري الحمراء النموذجي بتكلفة 64 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع مركز صحي حضري الحمراء النموذجي والذي تم انشاؤه بتكلفة اجمالية بلغت 64 مليون جنيه ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن خطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات .

رافق المحافط خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتور هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بشرق والدكتورة ولاء إبراهيم مدير المركز الصحي الحضري بالحمراء وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق مدينة أسيوط.



وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز الصحي والذي يتكون من (دور أرضي و3 طوابق علوية) واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لأقسام المركز التي تضم قسم الاستقبال وعيادات الاسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل والتطعيمات وغرف المبادرات الصحية بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن أهمية المركز الصحي الحضري بالحمراء والذي سيقدم خدماته للمرضى طوال 24 ساعة كمركز نموذجي وخاصة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالصحة والتي تم ويجري تنفيذها لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال أعمال إنشاء المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية بقرى ومراكز المحافظة لسرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات.

وأشار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 4 مستشفيات مركزية (منفلوط النموذجي وساحل سليم النموذجي وديروط النموذجي وأبنوب) لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن قطاع الصحة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة مع تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتستهدف قرى ونجوع المحافظة لتحقق أكبر تغطية صحية لخدمة المواطنين مشيرًا إلى إنه تم إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الحضرية النموذجية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين طوال 24 ساعة ولتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين لافتًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بقيادات مديرية الصحة والأطباء والعاملين بالمركز وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى واستغلال الأجهزة والمكانات المتاحة بالمركز استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة والأطباء القائمين على المركز الصحي.

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