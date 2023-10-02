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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

صدى البلد

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون؛ في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لتخريج الدفعة (56) من خريجي الكلية.

وخلال كلمته في الاحتفالية رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا وأسرهم في هذا اليوم الطيب، ونقل فضيلته للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية الطب برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية؛ لاستضافته هذه الاحتفالية في هذه القاعة الجميلة داخل مستشفى الحسين الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من حسن الطالع أن يواكب حفل تخرجكم بداية العام الدراسي الجديد، في شهر ربيع الأنور شهر ميلاد المصطفى _صلى الله عليه وسلم، ومع قرب الاحتفال باليوبيل الذهبي بانتصارات أكتوبر المجيدة حرب العزة والكرامة، وكل هذا يأتي مع ظهور تصنيف التايمز للتعليم العالي الذي صنف جامعة الأزهر رقم 1 على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، فحقًّا إنها بشريات عظيمة.

وحث رئيس الجامعة الخريجين على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا على أن الوصول إلى القمة سهل، والأصعب أن تحافظ على وجودك في القمة.

وعبر الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته البالغة بهذا اليوم يوم الحصاد، مرحبًا بالحضور جميعًا ومقدمًا التهنئة إلى الخريجين، وتهنئة خاصة إلى أسرهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا اليوم.

وحث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الخريجين على أهمية التحلي بالأخلاق والمصداقية، مبينًا أن بعثة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كانت من أجل هذا، فقد قال -صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق".

وتمني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للخريجين حياة عملية مفيدة مليئة بالتفائل والجد والاجتهاد من أجل نهضة وطننا الحبيب مصر وأزهرنا الشريف.

وقدم الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية، التهنئة إلى خريجي الكلية من الدفعة  56 ورحب بأسرهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وأن يحرصوا على طلب العلم، خاصة ونحن نحتفل بتخرجكم في شهر ميلاد المصطفي -صلى الله عليه وسلم، وبالتوازي مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بتنظيم فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر بإشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بفرع البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبحضور الدكتور عبد الحي عزب عبد العال، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب، عميد الكلية الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ابو بكر يحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور ذكري عبد الرازق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،ولفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الخريجين، إضافة إلى تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في رفع راية الكلية والجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر

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