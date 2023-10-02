حكاية وطن.. إنشاء وتطوير مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه

وضعت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية ، أهمية كبيرة للمنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن المصري.

واستعرض مؤتمر حكاية وطن ، الجهود التي تم بذلها في هذا القطاع الهام بعنوان الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية.

أولًا: المنشآت الصحية



قامت الدولة بالعديد من الإنجازات خال التسع سنوات الماضية ، لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

وقامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات، كما امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة) 2014 - مارس 2023 (، كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 376.8 مليون جنيه.

وامتدت جهود الدولة إلى مستشفيات الصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتوازي مع رعاية صحة المواطنين الجسدية، وحماية الشباب من الإدمان؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 139.9 مليون جنيه.

كما استمرت الدولة في جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة؛ بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المُعدية، وقد تمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة والذي تم الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة بلغت 347.8 مليون جنيه.

فيما يخص مسار المستشفيات الجامعية، فقد تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة لتطوير مستشفيات جامعية قائمة في الفترة ) 2014 - 2023 (، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى ١٢٥ مستشفى جامعي في عام ٢٠٢٣ مقابل 88 مستشفى عام 2014، ووصل عدد الأسَرة إلى ٣٦ .٩ ألف سرير عام ٢٠٢٣ بتكلفة 27.5 مليار جنيه مصري مقابل 28.9 ألف سرير في عام 2014 .

ووصل عدد الأسَرة بالعناية المركزة إلى 5030 سرير بتكلفة 2 مليار جنيه مصري مقابل 3000 سرير في عام 2014 . وبلغت عدد القوافل الطبية 535 قافلة بأجمالي حالات مستفيدة تبلغ 303.5 ألف حالة.

تعزيز كفاءة الفرق الطبية

تأتي كفاءة الهيئة الطبية كمقوم أساسي لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وإيمانًا بذلك عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة الفرق الطبية وفقًا للمعايير الدولية.

ولعل من أبرز الجهود المبذولة: إطلاق وزارة الصحة والسكان مشروع تطوير الزمالة المصرية، عام 2021 ، ضمن مبادرة رئيس الجمهوريةللاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وتعاونت الحكومة مع الجامعة الأمريكية والكلية الملكية البريطانية لرفع كفاءة التدريب، واعتماد البرامج

التدريبية وشهادة الزمالة المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

جودة الخدمات الصحية



وتحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة واتباع المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي شدَّدت على حق الأشخاص في الحصول على أفضل رعاية طبية، كضرورة تؤمِّن للمواطن الصحة والرفاهة.

ولتحقيق ذلك تم:

إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استجابةً للأهداف الاستراتيجية للدولة وضمانًا لجودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتقديمها وفقًا لمعايير محددة للجودة.

وفي إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات، فقد تمت رقمنة العديد من الأنظمة، وميكنة العديد من الخدمات الصحية؛ حيث تكون أنظمة التشغيل بالمنشآت الصحية مبرمجة على عدد من التطبيقات لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية، وبناء قواعد بيانات صحية إلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة وتساعد على التخطيط الصحي الفعال لنظام الرعاية الصحية بمصر.

ونتيجة جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حصلت المعايير المصرية على الاعتماد الدولي «الإسكوا ؛» فبراير 2021 ، مما يُسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن، وضمان سلامتها.

وحصول مصر على عضوية مجلس التنسيق المشترك ) JCB ( لبرنامج

الأمم المتحدة للأبحاث والأمراض المدارية وأمراض الفقر ) ،)TDR وبذلك تصبح مصر هي ممثل

إقليم الشرق الأوسط في هذا المجلس لمدة أربع سنوات.