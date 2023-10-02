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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: المشروعات الخضراء الذكية لن تكون حبيسة الأدراج

الفائزين بالمشروعات
الفائزين بالمشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا الى أنه تم تصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، لافتا إلى أن مشروعات المبادرة لن تكون حبيسة الأدراج، و أن شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها وسوف نساعدهم فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم فى صناعة واقع أفضل لهم ولوطنهم .

من جانبهم، قدم الفائزون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر من أجل نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مثمنين جهود الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.

جاء ذلك عقب مشاركة محافظ المنيا  فى فاعليات المؤتمر الإقليمي، الذي عُقد بمحافظة الفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، و تكريم أصحاب المشروعات الـ(18) الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطنى من المبادرة .

جدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة بمحافظة المنيا تمثلت في مشروعات : الزراعة المناخية الذكية ، منظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية ، التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة ، الغابات الشجرية المنتجة لزراعة اشجار الجوجوبا ، القرية الخضراء ، تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة للمنشآت، مصنع انتاج دقيق البطاطا ، بايوبيكيا، الملابس والموضة المستدامة، مبادرة نظام التضامن التشاركى، كفاءة استخدام المياه في نظام الاكوابونيك ، دايرة بأيدينا ، زراعة المشروم بقش الأرز ، قريتنا أحلى بينا .

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