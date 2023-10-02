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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تتخطى النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بـ فووق

أصالة
أصالة

تمكنت أغنية “ فووق ” للفنانة أصالة  من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى في مصر ، عبر موقع الفيديوهات العالمي “ يوتيوب ” . 

وحققت الأغنية “ فووق ” للفنانة أصالة ما يقرب من 700 الف مشاهدة في أقل من 24 ساعة . 

وطرحت الفنانة أصالة، الجزء الأول من أغاني ألبومها الجديد بعنوان لحقت نفسي، المكون 6 أغنيات، منهم أغنية مارس إبريل، الأخبار الحلوة، وغيرهم.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم أصالة وأسماء الشعراء والملحنين المتعاونون معها

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وظهرت أصالة خلال كليبات أغاني ألبوم لحقت نفسي، بإطلالات شبابية ومختلفة ومتنوعة، فظهرت مثلًا في أغنية لما بنتجاهل، بفستان أنيق باللون الأبيض، وبأغنية الأخبار الحلوة بإطلالة ربيعية وسط الزهور، وبأغنية مانجا، ظهرت أصالة وهي تقشر المانجا، وفي خلفيتها غسيل منشور، مما يوحي بعفوية الفيديو الكليب، وبفيديو كليب أغنية رجل مثالي، تظهر أصالة بـ باروكة سوداء قصيرة.

كما طرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

أصالة الفنانة اصالة فووق أغنية فووق يوتيوب

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