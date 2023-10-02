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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1161 محضرا تموينيا خلال شهر سبتمبر في دمياط

تمو
تمو

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالعديد من الحملات على كافة الأسواق بنطاق المحافظة والاشتراك مع عدد من الجهات الرقابية على الأسواق .

 أسفرت عن ضبط عدد ١١٦١ مخالفة تموينيه خلال شهر سبتمبر المنقضى منها عدد١٤٧ محضر فى مجال الرقابة على المخابز البلديه المدعمه لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية مع توجيه إنذار بالإغلاق فى حالة التكرار كما تم ضبط كمية ٢٣٦ شيكارة دقيق مدعم تم التصرف فيها فى غير الغرض المخصص من أجله تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصه بها فضلا على عدد ٤ مخالفة توقف بدون تصريح   .

فى مجال الرقابة على الأسواق تحرر ١٠١٤ محضر منها ٥٥٢ لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور وعدد ٧ بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة السجائر أو الامتناع عن البيع والحجب عن التداول مع عدد ١٠ محضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية حسب ماقرر المعمل المختص بالتحليل ..فضلا على ١٥ محضر بدال صرف المقررات التموينية لمخالفة تجميع أو التصرف فى المقررات التموينية فى السوق السوداء وعدد ٣٤ محضر مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية مع عدد ٣٠ محضر اخفاء مخازن وعدم الاعلان عنها للتهرب من الرقابة عليها .

بالإضافة إلى ٣٠ محضر عرض لحوم مكشوفة أو الذبح خارج المجزر  ..مع عدد ٢٨٠ مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه فضلا على ١٠ محضر لمستودعات ومناديب توزيع الغاز لعدم الاعلان عن سعر استبدال الاسطوانات وقد تم ضبط عدد ٣ محضر تعبئة شكائر دقيق مدعم بنقص وزن ٢٥٠ جرام فى المتوسط عجز ( إنتاج مطاحن بورسعيد والسويس ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات

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