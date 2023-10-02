رئيس جامعة القاهرة الجديدة: التكنولوجيا أساس الصناعة ومن دونها لن تتطور البلاد

عبر الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حيث قال "أشعر بسعادة غير عادية كأنني أستقبل أول مولد لي، واتمني للطلاب مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.

ما هو دور الجامعة في نهضة مصر ؟

وأوضح الشيخ عبر حوار أجراه مع موقع صدى البلد، أننا نعمل داخل الجامعة على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية ونحن الآن نحصد ثمرة انتاجنا بتخريج أول دفعة من الطلاب.