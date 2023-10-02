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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بأداء الأطفال المشاركبن في محاكاة فيلم الممر

فودة خلال زيارته
فودة خلال زيارته لمدرسة الزهور وإشادة لفيلم محاكاة.الممر

أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن إعجابه بالاطفال الذين شاركوا في محاكاة فيلم الممر   الذي يحكي بطولة الجندي المصري ونضال اهل سيناء ضد العدو الاسرائيلي والذي جسده تلاميذ مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء احتفالا بذكري حرب اكتوبر المجيدة .

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مدرسة الزهور الإبتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب،  وحسن معاملة المعلمين لهم، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي. 

رافق المحافظ،  اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء  وأحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وشهد المحافظ عرضا عسكريا لطلاب المدرسة، وشعر وطني يوضح الانجازات التي جرى تحقيقها في عهد الرئيس السيسي، على أرض مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص.

وأثنى المحافظ على الوعي الفكري والثقافي وأداء الطلاب للاستعراضات والشعر، وقرر  تكريم الطلاب وإدارة المدرسة في إحتفالية كبرى.

كما شهد المحافظ معرضا للوسائل التعليمية التي قام الطلاب بتصميمها، وهي تعبر عن المشروعات القومية الكبرى التي جرت على أرض مصر خلال الفترة الماضية، واستمع إلى شرح عن كل مشروع من الطلاب.

وأكد المحافظ، أن  المعلم والمدرسة لهم دور هام في تشجيع الطلاب على التعلم وتنمية المهارات المكتسبة لديهم، والاستفادة من المهارات المباشرة في بيئة التعلم.

وأشاد المحافظ بحسن سير العملية التعليمية، والاهتمام بنظافة المدرسة، والحرص على تفعيل الأنشطة التعليمية المختلفة مما جعل المدرسة عنصر جذب للطلاب.

فودة

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اللواء خالد فودة يشيد محاكاة الممر جنوب سيناء المشاركون

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