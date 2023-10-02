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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ..صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التحول من الرعاية الأساسية للرعاية البديلة، قائلاً:" كان هناك عدد من دور الرعاية يحتاج رفع كفاءة، ويوجد رعاية وإنفاق من الدولة، ولكن الطفل الذي سيتم رعايته وسط أسرة، لديها عطف وكرم، الهدف منه أن يعطى للأطفال رعاية، تجعله إنسانا أكثر استواءً.

وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، قائلاً: "إحنا شلنا شرط المؤهل العالي للأسر البديلة، هل الطفل في أسرة متوسطة التعليم أفضل؟ و لا في دور الرعاية المجمعة في 100 أو 200 طفل".
 

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السيسي مقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء الوزراء مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

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