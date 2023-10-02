محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً تنسيقيا لتنظيم احتفالية باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أن حرب أكتوبر المحيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والتاريخ المصري الحديث، خاصة على المستويين العسكري والسياسي، حيث سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية، واستعادت خلالها الأمتان المصرية و العربية العزة والكرامة.

كما أكد على أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر في مواصلة المسيرة ، وان تكون ذكرى هذا الإنجاز حاضرة في نفوسنا ووجداننا، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء، باستمرار دونما اختزال تلك المناسبة أو اقتصارها على يوم محدد أو فترة معينة.

ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالي ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأوضح أن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية، بجانب الحرب ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره والذي يسعى للنيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية ، وغيرها من التحديات الراهنة والطارئة التي تتطلب مزيداً من التكاتف والوحدة والحب والانتماء وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة لتنظيم احتفالية ، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر عام 1973.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواءحازم عزت السكرتير العام "أمين المجلس"، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ولمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

واستعرض الاجتماع بعض المقترحات لخطة الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية ، حيث أكد المحافظ على أهمية اشتراك جميع الجهات لتنظيم تلك الفعالية بشكل مميز وغير تقليدي ،خاصة أنها تأتي في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وشدد على أهمية واستمرار التنسيق بين كافة الجهات من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات والمصالح والجهات لإعداد تصور للاحتفالية يراعي التكامل والتضافر والتنسيق بين الفعاليات سواء التى تتم مركزيا على مستوى الوزارات أو محلياً على مستوى المديريات والقطاعات داخل المحافظة ، وذلك تحت إشراف عام ومباشر من السكرتير العام المساعد ومكتب المستشار العسكري للمحافظة.