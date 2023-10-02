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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي للمواطنين في«حكاية وطن» من القلب للقلب

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  إن مؤتمر «حكاية وطن»  يعد فرصة جديدة لاستعراض القيادة السياسية حجم التحديات والانجازات التي نٌفذت على الأراضي المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فضلا عن كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة في جميع القطاعات.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها بأن المواطن المصري أصبح أكثر واعيا وإدراكا للمحالاوت المستمرة من جانب أهل الشر وسعيهم المستمر في تشويه صورة الدولة المصرية وبث الأكاذيب والشائعات حول الانجازات التي تحققت في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن تستمر جماعة الإخوان الإرهابية شن  الأكاذيب والشائعات لمحاولة  ضرب العملية الانتخابية المقبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة، إلا أن وعى المصريين سيكون متصديا لهذه المحاولات بالمرصاد.

أوضحت أن مؤتمر «حكاية وطن» يؤكد أن الدولة المصرية  تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحا ان الرئيس السيسي دائما ما يحرص على تفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، فضلا عن سعيه الدائم في توفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

واختتمت حديثها بأن حديث الرئيس السسيسي في مؤتمر «حكاية وطن» كان من القلب للقلب، ولقى حديث الرئيس ترحيبا كبيرا من المواطنين على أرض الواقع،  كما أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في كافة القطاعات منذ تولي الرئيس السيسي حتى الأن.

التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الدكتورة رشا اسحق القيادة السياسية

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