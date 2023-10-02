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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتشاد المواطنين بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسي.. صور

صدى البلد

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، توافد عدد كبير من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر، وتعالى الحماس وسط الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها، لرفع شعور الولاء للوطن.

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

 

وهذا تشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

 

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