احتشاد المواطنين بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسي.. صور

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، توافد عدد كبير من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر، وتعالى الحماس وسط الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها، لرفع شعور الولاء للوطن.

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

وهذا تشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

458d2ff3-486a-4f3b-94d5-bc4ac769d101

1bdba9b1-20ef-4720-84b4-e3d4da6216a6

9e542f33-59e9-4b4f-b1a6-812ec3158019

023aec21-abe9-424b-a75a-3c6a739fbbea

8928ed81-8468-4f54-b072-1988108a96db

31b9f3e1-c5f3-4bfd-ad00-db0aebee3133

b304fa0d-2f2f-4873-b42c-9cc3cac1fc64

d6735afe-39d9-46d0-9133-b8051e2a8a60