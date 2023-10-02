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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات احتيال.. الإدعاء العام يطالب بمنع ترامب من ممارسة الأعمال التجارية بنيويورك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اتهم كيفن والاس، محامي مكتب المدعي العام في نيويورك، كل المتهمين في قضية دونالد ترامب المدنية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق، بالمشاركة أو كان على علم بالمعلومات الواردة في البيانات المالية الاحتيالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة.

وحث والاس القاضي في بيانه الافتتاحي على منع ترامب من القيام بأعمال تجارية في نيويورك.

وزعم أن البيانات المالية الاحتيالية لترامب أقنعت البنوك بتحمل مخاطر خفية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال والاس مختتما بيانه الافتتاحي: “في حين أنه قد يكون شيئا واحدا للمبالغة بالنسبة لمجلة فوربس ... لا يمكنك القيام بذلك أثناء ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك”.

وأشار إلى أنه “عاما بعد عام، قرضا بعد قرض، أساء المدعى عليهم تمثيل صافي ثروة ترامب للحفاظ على أسعار الفائدة المواتية هذه”.

زعم مكتب المدعي العام أن ترامب ضخم صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في ثلاث سنوات منفصلة بين عامي 2011 و 2021.

دحض محامو ترامب هذه الادعاءات، بحجة أن تقييمات الأصول ذاتية للغاية.

في بيانه الافتتاحي، استخدم والاس مقاطع فيديو لشهادات دونالد ترامب وإريك ترامب ودونالد ترامب جونيور والمدير المالي السابق لترامب منذ فترة طويلة، ألين ويسلبرج.

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واعترض محامو ترامب على استخدام مقاطع الفيديو هذه من الإفادات، لكن القاضي ألغى اعتراضهم.

وعرض والاس مقاطع من أبناء ترامب الأكبر، ألين ويسلبرج وترامب الذين نأوا بأنفسهم عن إعداد بيانات الوضع المالي في شهادتهم.

وفي مقطع من شهادة ترامب، سئل عما إذا كان ألين ويسلبرج قد أشرف على إعداد البيان، قال ترامب: “نعم”.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق نيويورك ترامب

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