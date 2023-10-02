هل فعلا تجاوز اقتصاد بريطانيا مرحلة الهاوية ؟

اعتبر محللون أن اقتصاد بريطانيا تجاوز مرحلة الهاوية ، لكن الأمر لا يزال صعبًا حتى تتعافى الدولة صاحبة أحد الاقتصادات المتقدمة.

استبعد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين إجراء تخفيضات ضريبية على المدى القصير، قائلا إن خفضها الآن سيكون سلبيًا، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وقال هانت في اليوم الثاني من مؤتمر حزب المحافظين المنعقد حاليا في مانشستر بإنجلترا : ″ نحن نركز الآن على خفض التضخم ″ .

وأضاف: ”الخطة ناجحة والآن يجب علينا أن نمضي قدما، تماما كما فعلت مارجريت تاتشر ”.

وزعم هانت في وقت سابق أن التخفيضات الضريبية ″تكاد تكون مستحيلة”، ولا يمكن تحملها إلا إذا اتخذت الحكومة بعض ”القرارات الصعبة”.

وتمثل التعليقات استمرارًا للوضع الراهن بعد تعيين هانت العام الماضي في أعقاب الميزانية الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.



وتأتي كلماته على الرغم من المطالبة داخل حزب المحافظين الحاكم بتخفيض الضرائب قبل الانتخابات العامة العام المقبل، عندما يواجه المحافظون معركة صعبة ضد حزب العمال المعارض.

وقدمت تروس بنفسها مثل هذه المطالب على هامش المؤتمر يوم الاثنين ودعت إلى خفض ضريبة الشركات إلى 19% من 25% الحالية، مضيفة ”إذا تمكنا من خفضها، فهذا أفضل”.

وفي محاولة لإعادة تركيز المناقشات، كشف هانت عن سلسلة من السياسات بما في ذلك التعهد برفع أجر المعيشة الوطني إلى 11 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة (13.40 دولارًا)، ارتفاعًا من 10.42 جنيه إسترليني. تلبي هذه الخطوة التزام بيان عام 2019 بزيادة الأجور للأجور الأقل.

مكافحة التضخم

وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات مع انطلاق المؤتمر يوم الأحد بعد أن قال لبي بي سي إن خفض التضخم هو أفضل خفض ضريبي يمكن أن يقدمه.

وقال: ”إنها ضريبة تؤثر على أفقر الناس أكثر من غيرهم”.

وسعى هانت إلى توضيح تعليقات رئيس الوزراء يوم الاثنين، قائلاً إن خفض التضخم سيكون بمثابة ”زيادة في الدخل”، مما يضمن أن تكون الأجور المحصلة أعلى مما ستكون عليه بخلاف ذلك.



وضع سوناك خفض التضخم إلى النصف إلى حوالي 5% كأحد أولوياته الرئيسية لعام 2023. اعتبارًا من أغسطس، انخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 6.7% ، وهو أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 7%، مما يشير إلى أن الوتيرة الحادة لارتفاع الأسعار قد تتراجع .

دفعت البيانات الجديدة بنك إنجلترا إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية، مع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 5.25٪.

