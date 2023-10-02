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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

تعانى الإعلامية بسمة وهبة من مشكلة صحية نادرة  والحل المعروف لها هو استئصال المعدةوهو أمر في غاية الخطورة.

وهناك نسبة مخاطرة كبيرة على حياة الاعلامية بسمة وهبة اذا قامت باجراء تلك الجراحة وفي نفس الوقت اذا لم تجرها فحياتها مهددة بالخطر.

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واستشارت بسمة وهبة العديد من الأطباء حول حالتها حتى توصلت الى حل مبدئي وهو تناول نظام علاجي معين بجانب اتباع نظام غذائي مناسب لمدة ثلاثه أشهر واذا لم تتحسن حالتها فسيكون استئصال المعدة هو الحل الوحيد.

وتعد فكرة استئصال المعدة من الامور الغريبة على مسامع كثير من الأشخاص.. لذا نعرض لكم في هذا التقرير أهم المعلومات عنها.

وبعد أزمة بسمة وهبة الصحية الأخيرة يتساءل الكثير من الأشخاص عن هذه العملية الغريبة وهل تتم إزالة المعدة بالكامل أم جزء منها، ونعرض لكم كل هذه المعلومات وفقا لما جاء في موقع pennmedicine

استئصال المعدة
استئصال المعدة

استئصال المعدة الجزئي 


تتضمن عملية استئصال المعدة الجزئي إزالة جزء من معدة المريض ويقوم الأطباء بإجراء عمليات استئصال جزئية للمعدة عندما يكون سرطان المعدة في الجزء السفلي من المعدة (المعدة البعيدة). يحدد موقع الورم مقدار المعدة التي يزيلها الجراح.

أثناء عملية استئصال المعدة الجزئي، يقوم الجراح بما يلي:

يقسم المعدة  إلى قسمين
استئصال النصف السفلي من المعدة مع الورم والغدد الليمفاوية القريبة
يرسل العقد الليمفاوية إلى أخصائي علم الأمراض (أخصائي المختبر) لفحصها لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر.
يعيد بناء الجهاز الهضمي الخاص بك عن طريق جلب حلقة من الأمعاء إلى معدتك، وإنشاء اتصال جديد لمرور الطعام أثناء عملية الهضم.
يخضع معظم المرضى لعملية استئصال المعدة الجزئي كجراحة مفتوحة تحت التخدير العام ولكن البعض منهم مرشحون لإجراء عملية استئصال المعدة الجزئي بمساعدة المنظار ويتطلب هذا الإجراء البسيط إجراء شقوق أصغر وغالبًا ما يساعدك على التعافي بشكل أسرع.

استئصال المعدة الكلي


تتضمن عملية استئصال المعدة الكاملة إزالة معدتك بأكملها ثم يقوم الجراح بربط المريء بالأمعاء الدقيقة وتقوم هذه العملية بإنشاء اتصال جديد لمرور الطعام من خلاله.

يقوم أطباؤنا بإجراء عملية استئصال المعدة بالكامل عندما يكون سرطان المعدة في الجزء العلوي من المعدة (المعدة القريبة) يتطلب هذا الموقع من الجراحين تقسيم الجزء السفلي من المريء وإزالة المعدة.

وفي حالات نادرة، قد يقومون بإجراء استئصال المعدة الجزئي لإزالة المعدة القريبة فقط وأي أورام.

يخضع معظم المرضى لعملية استئصال المعدة بالكامل كجراحة مفتوحة تحت التخدير العام. ولكن قد يكون البعض مرشحين للنهج بمساعدة المنظار.

استئصال المعدة الوقائي


ما بين خمسين إلى 80 بالمائة من الأشخاص الذين لديهم طفرة جين CDH1 يصابون بسرطان المعدة وتميل هذه السرطانات إلى الانتشار بسهولة أكبر ولهذا السبب يوصي الأطباء بإجراء استئصال المعدة الكامل الوقائي (الوقائي أو المخفف للمخاطر) للأشخاص الذين لديهم هذه الطفرة.

إن اتخاذ قرار بإجراء عملية استئصال المعدة الوقائية هو قرار كبير ومعظم المرضى يتمتعون بصحة جيدة في وقت الجراحة وتتطلب عملية استئصال المعدة تغييرات كبيرة في نمط الحياة، خاصة فيما يتعلق بماذا وكيف يمكنك تناول الطعام.

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