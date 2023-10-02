مش نمبر وان.. ثراء جبيل تنتقد محمد رمضان

انتقدت الفنانة ثراء جبيل فكرة الألقاب الفنية، وذلك خلال حلولها كضيفة على الإعلامية مروة صبري، عبر برنامج "قعدة ستات"، والذي يُعرض على قناة اليوم باقة ألفا يوم السبت من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساءً.

وعلقت ثراء جبيل، أنها ترفض بشدة ترويج محمد رمضان لنفسه باعتباره "نمبر وان"، كاشفة أن هذا الأمر غير حقيقي، فيما رفضت أيضًا أن تمنح اللقب لأي فنان آخر.

وأضافت ثراء جبيل، أنها لا تؤيد رمضان في إطلاقه للقب على نفسه، معتبرة أن ذلك يعتبر حب زائد للنفس، وثقة مبالغ فيها لا يجب أن يتمتع بها الفنان.

أعمال ثراء جبيل

وكانت ثراء جبيل كانت قد تألقت في شهر رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل "تحت الوصاية"، والذي قامت ببطولته منى زكي ودياب ومها نصار، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

خطوبة ثراء جبيل

في أول شهر أغسطس الماضي، احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.

أحدث أعمال ثراء جبيل

وكان آخر أعمال ثراء جبيل في السينما هو فيلم رهبة، والذي طرح في السينمات خلال الفترة الماضية.

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في فيلم “رهبة” الذي عرض منذ أيام في السينمات.

قالت ثراء جبيل، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “سعيدة جدًا ان اخوض تجربة البطولة في عمل سينمائي، فالسينما لها طابع خاص ومختلف، وردود الافعال على الفيلم ايجابية، فقد شاهدته مع الجمهور وتابعت ردود الافعال بنفسي، فالجمهور يضحك ويتفاعل مع المشاهد المضحكة بالفيلم”.