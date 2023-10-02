أمانة القاهرة بحماة الوطن: ترشح السيسي للرئاسة يضمن استمرار مسيرة التنمية الشاملة

أعربت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن عن ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن جميع قيادات وأعضاء الحزب سوف يسخرون كل جهودهم لمساندة حملة الرئيس الانتخابية.

وكان الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى قد رحب بالقرار وأكد في بيان له أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.



وقال اللواء صلاح المعداوي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب المصرى الذي يثق في قيادته بعدما استطاع العبور بالبلاد بر الأمان وشيد جمهورية جديدة عمادها الاستقرار والأمن والأمان، مشيدا أن ترشح الرئيس يضمن استمرار مسيرة النهضة الشاملة.



وأشار، إلى أن دعم الحزب المطلق للرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ توليه سدة الحكم.



من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة، إن الحزب سوف يسخر كل مقراته وإمكاناته وفق تعليمات الفريق جلال هريدي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالدور الكبير للحزب في تحرير توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس.



وشدد جمال أن الجميع داخل الحزب يدعم الرئيس السيسي للحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستكمال مسيرة التنمية، موضحًا أن مقرات الحزب على مستوى العاصمة جاهزة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة وفق تعليقات القيادة العليا للحزب.



من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام إن الفترة القادمة سوف تشهد تكثيف لحملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار



وقال «رشدان» إن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضرورة ملحة لاستكمال المشوار الذي بدأه منذ 10 سنوات موضحا أن الحزب يستهدف في الفترة المقبلة إحباط وإفشال مخططات أه الشر لتحريض الشعب المصري ضد قيادته السياسية الوطنية عن طريق نشر الشائعات المسمومة بواسطة العملاء والمأجورين من خلال القنوات الفضائية السوداء المأجورة الموجهة.