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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يحذر الكونجرس الأمريكي من نفاد أمواله المخصصة لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

حذر البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) الكونجرس الأمريكي من أن الأموال اللازمة لاستبدال مخزونات الأسلحة الأمريكية  اللازمة للإرسال إلى أوكرانيا بدأت تنفد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ذكرت رسالة البنتاجون التي أُرسلت إلى قادة  الكونجرس أيضًا، إن البنتاجون اضطر إلى إبطاء إعادة إمداد بعض القوات بالأسلحة، حاثًا الكونجرس على تجديد التمويل لأوكرانيا.

قال مراقب أعمال البنتاجون مايكل ماكورد، أن على قادة مجلسي النواب والشيوخ أن يروا أهمية ضخ أموال جديدة للبنتاجون.

وذكر ماكورد، أن هناك 1.6 مليار دولار متبقية (1.3 مليار جنيه إسترليني) من 25.9 مليار دولار (21.3 مليار جنيه إسترليني) قدمها الكونجرس لتجديد المخزونات العسكرية الأمريكية والتي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وتشمل المخزونات ملايين الطلقات من المدفعية والصواريخ والقذائف التي تعتبر حيوية للهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب.

وقال ماكورد إنه بدون تمويل إضافي الآن، سيتعين على الولايات المتحدة تأخير أو تقليص أسلحة الدفاع الجوي والذخائر والطائرات بدون طيار ومعدات التدمير والاختراق التي ترسلها لأوكرانيا، وتعتبر "حاسمة وعاجلة الآن بينما تستعد روسيا لشن هجوم شتوي".

 

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