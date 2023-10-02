قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري، لزيادة بدلات الحكام.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيريرا طلب زيادة بدل الحكام إلى 10 آلاف جنيه في المباراة الواحدة".

استبعاد 5 حكام من إدارة مباريات الدوري

قرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة استبعاد 4 حكام من إدارة مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الحكام الخمسة المستبعدين من إدارة مباريات الدوري الممتاز على النحو التالي:

محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وحسام عزب حجاج وخالد جمال الغندور.

جاء ذلك عقب رسوب الخماسي سالف الذكر في اختبارات الكوبر التي جرت أمس الأحد.

استبعاد رباعي الحكام سالف الذكر من إدارة مباريات الدوري الممتاز تقرر لحين إعادتهم الاختبارات مرة أخرى.

كان اختبار اللياقة البدنية "الإعادة" للموسم الكروي الجديد لحكام الدوري الممتاز والمحترفين الذى جرت فعالياته الأحد شهد العديد من المفاجآت .

ورسب 5 حكام ساحة من أصل 9 حكام خاضوا اختبار الإعادة احكام الدوري الممتاز.

كما شهد اختبار الإعادة أيضا نجاح 15 حكما مساعدا بالدوري الممتاز والمحترفين، ورسوب حكم وحيد، وحكم آخر لم يُجر الاختبار للإصابة.

واجتاز الرباعي نادر قمر الدولة ووليد عبدالرازق وسيد شعبان ومحمد يوسف اختبار الإعادة.