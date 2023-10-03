نجاح النظام العالمي الجديد.. 20 دولة تبدي رغبتها في الانضمام لـ بريكس

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 20 دولة أعربت عن اهتمامها بإقامة علاقات شراكة مع مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف لافروف في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة، أن "العالم أصبح متعدد الأقطاب، حيث تسعى الدول إلى إيجاد شركاء موثوقين، وتوسع البريكس هو التأكيد الرئيسي على ذلك".

وتابع لافروف: "انضمت 6 دول في البداية إلى 5 دول أعضاء في مجموعة البريكس، وبعد ذلك أعربت 15 أو 20 دولة أخرى، عن عزمها إقامة نوع من العلاقة مع المنظمة أيضًا".

وانعقدت القمة الـ15 لبريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج برئاسة جنوب أفريقيا.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في مؤتمر صحفي بعد القمة أن الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى البريكس في الأول من يناير 2024.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أيضًا، إن قادة البريكس اتفقوا على المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات لقبول الدول الأعضاء الجديدة حيث تسعى المجموعة إلى التوسع بشكل أكبر.