عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح النظام العالمي الجديد.. 20 دولة تبدي رغبتها في الانضمام لـ بريكس

البريكس
البريكس

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 20 دولة أعربت عن اهتمامها بإقامة علاقات شراكة مع مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف لافروف في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة، أن "العالم أصبح متعدد الأقطاب، حيث تسعى الدول إلى إيجاد شركاء موثوقين، وتوسع البريكس هو التأكيد الرئيسي على ذلك".

وتابع لافروف: "انضمت 6 دول في البداية إلى 5 دول أعضاء في مجموعة البريكس، وبعد ذلك أعربت 15 أو 20 دولة أخرى، عن عزمها إقامة نوع من العلاقة مع المنظمة أيضًا".

وانعقدت القمة الـ15 لبريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج برئاسة جنوب أفريقيا.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في مؤتمر صحفي بعد القمة أن الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى البريكس في الأول من يناير 2024.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أيضًا، إن قادة البريكس اتفقوا على المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات لقبول الدول الأعضاء الجديدة حيث تسعى المجموعة إلى التوسع بشكل أكبر.

نتعرض لضغوط كبيرة.. المكسيك تعلن نيتها للانضمام إلى البريكس ولكن واشنطن ترفض

واحدة عربية.. دولتان في طريقهما للانضمام إلى مجموعة البريكس

البريكس سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي البرازيل روسيا الهند الصين جنوب افريقيا توسع البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

نتعرض لضغوط كبيرة.. المكسيك تعلن نيتها للانضمام إلى البريكس ولكن واشنطن ترفض

واحدة عربية.. دولتان في طريقهما للانضمام إلى مجموعة البريكس

من ضمنها مصر.. أول إجراء من روسيا بشأن الدول الجديدة في البريكس

حان دورهم| مشاورات بين روسيا والأرجنتين بشأن البريكس.. تفاصيل

التطوير العقاري: التعامل بالجنيه مع دول البريكس سيوفر لنا 32 مليار دولار

الاندماج الاقتصادي والتنمية بالقارة.. بيان مشترك من تونس وجنوب أفريقيا بشأن البريكس

ترشيحاتنا

حكاية وطن.. ماذا حققت وزارة الداخلية منذ عام 2014 وحتى الآن بالأرقام

ذكرى نصر أكتوبر| أبو الغيط: روسيا حذرت مصر من شن ضربة عسكرية ضد إسرائيل

تشيلسي يهزم فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر.. السيسي يلبي نداء المصريين ويكلف محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

المدير التنفيذي لـ إكس: التطبيق يخسر مستخدمين يوميا منذ استحواذ إيلون ماسك

نجاح النظام العالمي الجديد.. 20 دولة تبدي رغبتها في الانضمام لـ بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ