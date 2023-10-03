بالأغاني الوطنية والتصفيق الحاد.. الشراقوة يستقبلون قرار الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة

استقبل اهالي محافظة الشرقية كلمة الرئيس السيسي وإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة بالهتافات والزغاريد والاغاني الوطنية واطلاق الالعاب النارية ورفع اعلام مصر وصور الرئيس السيسي لتأكيدهم التام لترشحة لفترة رئاسية جديدة كما أطلقت السيدات الزغاريد تعبيراً منهن عن فرحتهن بهذا القرار لإستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة المصرية والتي تعتبر اعجازا وليس إنجازا تحقق علي ارض الوطن.

وأكد الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن الشرقية عضو مجلس الشيوخ انه فور إعلان الرئيس ترشحه لفترة رئاسية جديدة بادر الجميع بترديد الهتافات المؤيدة له ومنها "بنحبك ياريس،وتحيا مصر ،السيسي رئيسي،واحنا معاك ياريس" فيما أطلق الشباب الالعاب النارية والبالونات تعبيراً عن فرحتهم بالمشاركة في مظاهرة الحب والتأييد التي لابديل لها للمرور بمصر الي بر الأمان.

واضاف الدكتور محمد سليم إن ماحدث من ابناء حزب مستقبل وطن وجميع اهالي الشرقية اليوم يؤكد بالدليل القاطع بما لا يدع مجالاً للشك ان الشراقوة يقفون جميعاً علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية ليعبرو بسفينه الوطن الي بر الأمان.

وأشار الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ إلى انه تم إقامة مسرح كبير أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق مزود بمكبرات صوتية وضوئية وشاشات تليفزيونية لتسجيل هذا الحدث الجلل بالصوت والصورة.

فيما شارك اهالي الشرقية فرحتهم وأحتفالاتهم الفنان مصطفى كامل والمطربة شذي حيث رددوا مجموعة من الاغاني الوطنية التي الهبت مشاعر الحضور.

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