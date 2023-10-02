أهالي الشرقية يحتفلون بالميادين العامة دعما للرئيس السيسي

عرضت قناة اكسترا نيوز، فيديو يرصد خروج مواطني محافظة الشرقية للميادين العامة للإحتفالات دعما للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته في مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن، "ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية ".



وأضاف الرئيس السيسي "أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع الرئيس السيسي "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الدميقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين التي احترمها".