عماد المندوه: «عواد» حارس لديه خبرات كبيرة.. ولا يتحمل هدف أرتا سولار

قال عماد المندوه مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، إن أوسوريو، المدير الفني للفريق، ينفذ طريقة لعب ليست مناسبة للاعبين، ولا بد من إيجاد حلول؛ حتى تناسب لاعبي الفريق خلال الفترة القادمة، للمنافسة على جميع البطولات.

وأضاف المندوه، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " محمد عواد حارس مرمى مميز، ولديه خبرات كبيرة، ولا يتحمل هدف أرتا سولار الأول في المباراة الماضية، مشددا على أن عواد خضع للتدريب تحت قيادته في الإسماعيلي، ولديه قدرات عالية، وعندما عاد لحراسة مرمى الفريق؛ أثبت تألقه.

وواصل: "أفضل استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك خلال الفترة القادمة، وجلوس صبحي على مقاعد البدلاء؛ حتى يعود لمستواه المعهود، مشيرا إلى أن الزنفلي حارس مرمى الداخلية، حارس مميز، لكنه غير مناسب لمنتخب مصر.