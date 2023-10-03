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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغلى أصناف القهوة مستخرج من فضلات هذا الحيوان.. تفاصيل

صدى البلد

إذا كنت من عشاق القهوة؛ فسيصدمك هذا الخبر، عندما تعلم أن أغلى أصناف القهوة الذي تنتجه البرازيل، يستخرج من روث طائر الجاكو، وهو مزيج بين “ابن عرس” و"القط البري" ويعيش في الغابات الاستوائية.

أنييل كوستا، 23 عاما، يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار، قال إنّ طائر الجاكو والذي يعشق حبوب البنّ، يختار أفضل البذور، وأكثرها نضجا.

وتباع قهوة جاكو بنحو 229 دولارا، وتعد عملية الهضم لتلك القهوة سريعة جداً، إذ تستمر لبضع ثوان فقط.

ووفقا لتقرير نشره موقع مترو، فإن قهوة جاكو لا تختلف عن أنواع القهوة المتاحة، لكنّ الفرق الرئيسي الوحيد هو اختيار أفضل أنواع الحبوب لتحضيرها .
 

 

 

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