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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد عودة المدارس.. كيف تحمي ابنك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

نزلات البرد
نزلات البرد

بعد عودة الأطفال إلى المدارس، يصبح من المهم اتخاذ إجراءات لحماية طفلك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. إليك بعض النصائح للمساعدة في الوقاية من هذه الأمراض:

1. تعزيز النظافة الشخصية: يجب تعليم الطفل أهمية غسل اليدين بشكل منتظم وباستخدام الصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل. يجب أن يتعلم الطفل أيضًا كيفية تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال باستخدام الكوع الداخلي أو ورقة منديل ورميها بعيدًا فورًا.

2. التوعية بممارسات النظافة في المدرسة: يجب على الأطفال أن يتعلموا أيضًا ممارسات النظافة في المدرسة. وفي حالة عدم وجود وسائل لغسل اليدين في الفصل الدراسي، يمكنهم استخدام مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول.

3. التطعيمات: ينصح بتحديث جميع التطعيمات الأساسية لطفلك وفقًا للجدول الزمني الموصى به. التطعيمات المناسبة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتقليل شدة المرض في حالة الإصابة.

4. الحفاظ على نظام غذائي صحي: يجب توفير غذاء متوازن ومغذٍ لطفلك الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة. يساعد النظام الغذائي الصحي على تعزيز جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.

5. الحفاظ على نمط حياة صحي: ينبغي التأكد من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم الجيد والراحة والنشاط البدني المنتظم. يعزز نمط حياة صحي قوة جهاز المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة الطفل.

6. تجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابين: يجب توجيه الطفل لتجنب الاختلاط المباشر مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا في حالة إمكانية ذلك. قد تقلل هذه الخطوة من احتمالية العدوى.

7. تعزيز النظافة في المنزل: يجب مسح الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل الأجهزة الإلكترونية وأثاث المنزل بمنظفات مناسبة بانتظام. ينصح أيضًا بتهوية المنزل وتنظيف الهواء بشكل منتظم.

8. تعزيز النظافة الشخصية للطفل: يجب تشجيع الطفل على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، مثل فرشاة الأسنان أو أدوات الطعام. يجب أيضًا تنظيف وتعقيم الألعاب والأدوات التي يستخدمها الطفل بانتظام.

9. البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض: يجب تعليم الطفل أهمية البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وعدم الذهاب إلى المدرسة. يساعد ذلك في تقليل انتشار العدوى إلى الآخرين.

10. الاهتمام بالتهوية الجيدة: ينبغي الاهتمام بتوفير تهوية جيدة في المدرسة والمنزل. يفضل فتح النوافذ بانتظام لتدفق الهواء النقي وتجنب تراكم الجراثيم في الأماكن المغلقة.

تذكر أن الوقاية هي أفضل طريقة للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا. يجب أن تكون هذه الإجراءات مكملة للإرشادات الصحية العامة الموصى بها، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في حالات الانتشار المرتفع للأمراض المعدية.

اتخاذ إجراءات ارتداء الكمام ارتداء الكمامات الإصابة بنزلات البرد الحفاظ على نظام غذائي الحفاظ على صحة الحبوب الكاملة الصابون والماء الدافئ العطس أو السعال النظام الغذائي الصحي النظام الغذائ النظافة الشخصية بنزلات البرد والأنفلونزا تعزيز جهاز المناعة

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