الشرطة البريطانية تكشف أسباب حريق منشأة الغاز في أوكسفوردشاير

قالت الشرطة البريطانية، إن حريق أوكسفوردشاير، يعتقد أنه نتج عن صاعقة ضربت حاويات للغاز مملوكة لشركة سيفيرن ترينت جرين باور.

وأوضح متحدث باسم شركة سيفيرن ترينت جرين باور، أن خزانا في منشأة كاسينغتون التابعة لها بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير، أصيب بصاعقة؛ مما تسبب في انفجار في خزانات الغاز الحيوي الخاصة به.

وأضافت الشرطة: 'لا يُعتقد أن أحداً قد أصيب بأذى'.

وتابعت السلطات البريطانية إن 6 سيارات إطفاء و40 من أفراد الإطفاء والإنقاذ كانوا في مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.