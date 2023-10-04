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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انقطاع الإنترنت وفيروس مجهول| ماذا يحدث للعالم يوم 11 أكتوبر؟!.. حكاية العاصفة الشمسية والرسائل الغامضة

انقطاع الانترنت عن
انقطاع الانترنت عن العالم

انقطاع الانترنت.. تعد شبكة الانترنت في القرن الحالي، جزء أساسي من الحياة البشرية حيث يعتمد الجميع علي الانترنت في إنجاز كافة الجوانب الحياتية، بدءًا من التواصل الاجتماعي والاتصال بالأقارب والأصدقاء، إلي إنجاز الأعمال اليومية والتعليم وغيره من الأعمال التي تكاد مصدر أساسي في حياة كل شخص.

ومع وجود أنباء عن انقطاع الانترنت عن العالم في الأيام القادمة، أثيرت حالة من الذعر والقلق بين رواد السوشيال ميديا، وبدا الرواد في البحث عن حقيقة الأنباء المتداولة، والسبب وراء انقطاع الانترنت عن العالم يوم 11 من أكتوبر الجاري.  

 

انقطاع الإنترنت عن العالم تأثير العواصف الشمسية

تشير هذه الأنباء إلى أن الانقطاع المحتمل للإنترنت سيكون نتيجة لتأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض، هذه الرياح الشمسية يمكن أن تسبب مشاكل وأعطال تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

مدة انقطاع الانترنت المحتملة

وفيما يتعلق بمدى هذا الانقطاع المحتمل، يجب أن نفهم أنه قد يستمر لعدة أشهر، ويعود ذلك إلى تعرض كوابل الاتصال البحرية التي تربط القارات والمحيطات ببعضها البعض إلى التلف في حالة حدوث عاصفة شمسية شديدة.

 

ما هي العواصف الشمسية الشديدة؟

وتُعرف العواصف الشمسية الشديدة بأنها انفجارات ضخمة من الرياح الشمسية ومواد أخرى مثل البلازما النظائر الخفيفة، وتنشأ هذه العواصف في المجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، وقد تسبب أضرارًا للشبكات الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

 

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم 

وردًا على هذه الشائعات، أكدت وكالة ناسا أنه لا صحة لانقطاع الإنترنت عن العالم، ولم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات حول وجود مشكلة محتملة قادمة في خدمة الإنترنت، وهذا يشجع على عدم التصديق العميق في هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات.

 

انقطاع الانترنت بسبب فيروس مجهول 

وعلي جانب أخر، انتشرت بعض المقاطع الصوتية مجهولة الهوية، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها منصة المحادثة “واتس أب”، والتي تحذر من انتشار فيروس جديد “مجهول” يتشابه مع فيروس كورونا.

وارجعت المقاطع الصوتية مجهولة الهوية، أن سبب انقطاع الانترنت عن العالم يوم 11 من أكتوبر، بسبب انتشار ذلك الفيروس المجهول والذي سوف يتسبب في مرض المواطنين، وانقطاع الانترنت يأتي بسبب عدم تحذير المواطنين حول العالم بسبب هذا الفيروس. 

 

لقاح الفيروس ينهي العالم 

وزعم أصحاب المقاطع الصوتية المجهولة، أنه عقب انتشار الفيروس المجهول والذي قد يكون فتاك، سوف يظهر لقاح لهذا الفيروس، ولكن حذروا من هذا اللقاح ونصحوا بعدم أخذه حيث أنه لقاح سوف “يقضي علي العالم".

وأثارت تلك المقاطع الصوتية الرعب والذعر في نفوس رواد السوشيال ميديا، وتساءل البعض عن هوية المتحدثين المجهولين ومدي صحة هذا الكلام، ولكنه لا يوجد دليل أو بيان رسمي يثبت صحة تلك المقاطع الصوتية المجهولة.

 

هل يمكن الاعتماد على تكنولوجيا اليوم؟

ومع ذلك، يظل السؤال حول مدى تأثير هذه العواصف الشمسية الشديدة على التكنولوجيا الحديثة يشغل بال الكثيرين. ونظرًا لندرة العواصف التي تصل لهذه الشدة، فإن معظم التكنولوجيا الحديثة لم تواجهها من قبل.

 

التنبؤ بالعواصف الشمسية

ولا يمكن التنبؤ بوقت حدوث هذه العواصف الشمسية بدقة مئوية. إذا تعلمنا شيئًا من التاريخ، فإن أحدث الطرق التنبؤية ليست دقيقة بنسبة 100%. بالإضافة إلى أن عملية التنبؤ تستغرق وقتًا طويلًا ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ بعد.

إن انقطاع الإنترنت على مستوى العالم هو مجرد شائعة أثيرت مرارًا وتكرارًا. فالعواصف الشمسية التي يمكن أن تصل لهذه الشدة نادرة الحدوث، ولم يتم تسجيل إلا عدد قليل منها في التاريخ الحديث.

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