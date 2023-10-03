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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سيخضع لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر استشارى أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، تطورات الحالة الصحية لوالده.

وقال الدكتور محمد الناظر، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والدي الدكتور هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدًا، وأن شاء الله داخل يعمل عملية بكرة الصبح، وحقيقي محتاج دعائكم.. ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير.

بينما كشف شادي سعيد، مدير عيادة الدكتور هاني الناظر، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ«هاني الناظر»، موضحًا أنه يعاني من مشكلات صحية في الأنف والأذن، إلا أنها ما زالت حتى الآن  «مشاكل مُبهمة»، على حد تعبيره.
المشكلة الأساسية لسه محدش يعرفها، والفحوصات مُستمرة.

ووفقًا لمدير عيادة الدكتور هاني الناظر، وأن «الناظر»، خضع صباح اليوم لإجراء عملية جراحية  في الأنف والأذن - لم يَرد الإفصاح عن تفاصيلها - وبرغم استقرار حالته الصحية، إلا أنه ما زال خاضعًا للرعاية الصحية بأحد المستشفيات.

وتابع مدير عيادة الناظر: الحالة مستقرة الحمد لله، وبطلب من كل الناس اللي بتحب الدكتور هاني الناظر إنها تدعيله بالشفاء.

هاني الناظر نجل هاني الناظر مشكلات صحية الأنف الأذن

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