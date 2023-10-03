إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني وعشرات الاختناقات من الغاز

أفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة جنوب نابلس.



وأشارت الوكالة كذلك إلى تصريحات الناشط في مقاومة الاستيطان فؤاد حسن لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايش كودش" هاجموا منازل المواطنين في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شابين بالمطاط، وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأشار حسن إلى أن المستوطنين أقدموا على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود.