سوريا.. مصرع 6 عناصر أجنبية في القصف الإسرائيلي على البوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 6 عناصر من جنسية غير سورية قد لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي على مواقع ميليشيات إيرانية في البوكمال.

وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت في وقت سابق عن إصابة عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله : في حوالي الساعة 23.50 من مساء أمس الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.