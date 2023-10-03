رئيس العراق: نسعى للاتفاق مع تركيا وإيران لحل مشكلة المياه



أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن علاقة بغداد مع التحالف الدولي تحكمها الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأوضح رشيد في تصريحات لقناة الحدث أن العراق لعب دورا مهما في تحسين العلاقة بين السعودية وإيران حيث يساند العراق الدور السعودي في المنطقة؛ مشيرا الي أن العلاقات العراقية السعودية جيدة وقوية ونهدف لتعميقها في جميع النواحي.

وقال أيضا : توصلنا إلى اتفاق أمني مع طهران بشأن تواجد المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان و نسعى كذلك للتوصل لاتفاق مع تركيا وإيران لحل مشكلة المياه .



وأضاف : نسعى لحصول العراق على حصة مائية عادلة من دول المنبع حيث يشكل منبع مصادر المياه خارج العراق مشكلة بالنسبة لنا

وتابع : كركوك مرّت بفترات إدارة غير جيدة وهناك مبالغة بشأن الأوضاع فيها و الجميع يسعى للمحافظة على وحدة كركوك.



وشدد علي أن إقليم كردستان سيبقى موحدا ومصدر قوة للجميع مضيفا "لا خشية على النظام الفيدرالي في إقليم كردستان وندعو لتقويته وتطويره.

وتابع : قانون النفط والغاز سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد والإقليم وأهم الخلافات بين بغداد وأربيل كانت بسبب عدم وجود قانون واضح للاستثمار وبيع النفط.

وأتم تصريحاته : معظم المشاكل بين بغداد وأربيل حُلّت منذ تشكيل حكومة السوداني فالعلاقات بين بغداد وإقليم كردستان جيدة حاليا رغم مرورها ببعض المشاكل.