القبض على سوريين بلبنان وبحوزتهما كميات كبيرة من الأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية في مديريّة البقاع الإقليميّة بلبنان في القبض على رجل وامرأة من الجنسية السورية، وبحوزتهما أعداد وفيرة من الأسلحة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ “إ. ص”، يقطنها كلّ من السوريّ “م. د” والسوريّة “هـ. ن”

وداهمت القوة الخيمة التي يقيمان فيها وقامت بتفتيشها، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خليويّة وكاميرات.

وبحسب البيان الصادر عن قوي الأمن الداخلي اللبناني؛ فبعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين “م. د” و"هـ. ن" بتهمة حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، حيث تبيّن أيضاً دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين.

