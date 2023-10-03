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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل القوى العاملة بالنواب: السيسى هو القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد

صدى البلد

وجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، تحية من القلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنداء المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر لتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الثلاثاء، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار مصر وانجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

وأعربت النائبة عن ثقتها التامة فى استجابة المصريين لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقها فى كلمته فى ختام مؤتمر “حكاية وطن” بالمشاركة الإيجابية والموسعة فى هذه الانتخابات ليرى العالم كله عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أقامت برئاسة النائبة سولاف درويش تظاهرة كبيرة لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها.

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