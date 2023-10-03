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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 3.8 درجة.. زلزال جديد يضرب المنطقة العربية خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8  درجة اليوم مركزها لواء اسكندرون حيث شعر بها بعض أهالي الساحل و الشمال السوري وكانت على عمق 5 كم فقط.

وكانت شبكة الإعلام العراقي أفادت بأن مدينة خانقين في محافظة ديالي العراقية تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات اليوم الثلاثاء.

ويشار الي ان مركز رصد الزلازل في أوزبكستان، امس الإثنين، سجل زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر شرق طاجيكستان.

وكتب مركز رصد الزلازل في أوزبكستان، عبر حسابه على تطبيق “تليجرام”، “وقع الزلزال على عمق 15 كيلومترا في منطقة فانشا في منطقة جورنو بدخشان ذاتية الحكم”.

كما شعر السكان بزلزال بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر في منطقة فاخش، على عمق 15 كيلومترا أيضا.

ولم تبلغ دائرة رصد الزلازل في طاجيكستان بعد عن وقوع زلزال

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

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