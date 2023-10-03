وزير الإنتاج الحربي يزور مركز التميز العلمي والتكنولوجي

المركز أحد أهم بيوت الخبرة الرائدة في مجال تقديم الخدمات البحثية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة بمنطقة السلام، والتي رافقه خلالها المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يأتي ذلك في إطار سلسة الزيارات المفاجئة التي يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.

أكد وزير الإنتاج الحربي، أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة سير العمل بالمركز، حيث قام الوزير في بداية الجولة بالإطلاع على عرض تقديمي إستعرض فيه الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي إستراتيجية العمل بالمركز والموقف الحالي للبحوث الجاري تنفيذها وكذا المشروعات التي يشارك في تنفيذها المركز بالتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة ومختلف الجهات بالدولة كما تم إستعراض الخطط المستقبلية والبرامج الموضوعة بالمركز والتي تستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي من خلال التعاون مع القوات المسلحة ومختلف الجهات بالدولة وما يقدمه من خدمات بحثية تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث (الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمي أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

وعقب ذلك قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد مكاتب مركز التميز العلمي والتكنولوجي، وحرص الوزير خلال الجولة التفقدية على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية والتعرف على مطالبهم وقام بحثهم على تحسين الأداء والإلتزام بواجباتهم المهنية.

حيث أكد على إيمانه بأهمية العنصر البشري وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثاني قادر على تحمل المسئولية وتولي القيادة، مشددًا على أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأصدر وزير الإنتاج الحربي توجيهات بالمداومة على قيام رئيس مجلس إدارة المركز بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بسير العمل بالمركز وإشراكهم في عملية صنع القرار والحرص على دراسة مطالب ومقترحات العاملين والرد عليها ودعم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم بما يحقق لهم المزيد من الرضا والأمان الوظيفي، مشددًا على ضرورة متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها وخاصةً مع الجهات الخارجية والإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر ، أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال الجولة التفقدية على تشجيع العاملين والقيادات بمركز التميز العلمي والتكنولوجي على بذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على مكانة المركز كأحد أهم المراكز البحثية بمصر في مجال البحوث التطبيقية الصناعية وبيت خبرة وطني استشاري له الريادة محليًا وإقليميًا وعالميًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربي ومختلف القطاعات المدنية بالدولة.

وأشار "بكر" إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي يحرص على إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة بهدف الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها.