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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المفقودين.. غرق مركب في نهر شمال غرب نيجيريا

انقلب قارب على متنه
انقلب قارب على متنه 50 شخصا في ولاية كيبي، شمال غرب نيجيريا

انقلب قارب نيجيري يوم الاثنين ظهرا  بينما كان ينقل الركاب إلى سوق ياوري الأسبوعي.

ووفقا لـ"بريميم تايمز نيحيريا" فإن القارب كان قادما من كاسابو في حكومة أغورا المحلية في ولاية النيجر إلى مدينة ياوري في كيبي. وتشترك الولايتان في حدود توسعية تغطي حوالي ثماني حكومات محلية.

وقال رئيس ياوري، بالا محمد،  لإذاعة نيجيريا إن القارب انقلب بسبب موجات المياه الشديدة في نهر النيجر.

وأضاف أنه تم إنقاذ 10 ركاب فقط ومازال هناك 40 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد المسؤول النيجيري أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في النهر.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية في النيجر (NSEMA) إن القارب كان يحمل 22 راكبا فقط ولم يتم انتشال أي منهم بعد.

وأخبر المدير العام للوكالة، ساليهو غاربا، الصحفيين، عاصمة ولاية النيجر، أن الغواصين المحليين يقومون بعمليات البحث والإنقاذ تحت إشراف الوكالة.وتشهد الولايات النهرية في البلاد عودة الحوادث المؤسفة للقوارب في موسم الأمطار هذا.

ويأتي حادث يوم الاثنين بعد أسابيع قليلة من حادث النيجر  حيث فقد 26 شخصا حياتهم في حادث قارب آخر في ولاية النيجر بينما توفي 15 شخصا في حادث آخر مسجل في ولاية أداماوا.

كما تشهد ولايات مثل كوارا وكوجي والنيجر وأداماوا وكيبي وسوكوتو وكانو معدلا مرتفعا من الحوادث المؤسفة للقوارب التي ترجع لعدة أسباب بما في ذلك نقص سترات النجاة والحمل الزائد للقوارب وانتهاكات لأسباب السلامة وغيرها.

شمال غرب نيجيريا عمليات الإنقاذ نهر النيجر ولاية النيجر ولاية كيبي

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