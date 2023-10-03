عقوبة رادعة لمتهم بحيازة الحشيش والأقراص المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات لحيازة الحشيش والأقراص المُخدرة.

وشمل الحُكم تغريم المُدان بمبلغ 200 الف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان، وأمانة سر محمد طه.



وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ك أنه في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم ثانٍ مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وأقراص مُخدرة (الكلونازيبام) في غير الاحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة أيضاً للمُتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (كتر) بدون ترخيص بحيازته وإحرازه.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه فور ورود معلومات للنقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ مفادها إحراز المُتهم مواداً مُخدرة انتقل إلى حيث أيقن توجده.

فأبصره بالطريق العام مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وعدد 6 أقراص لعقار الكلونازيبام المُخدر وسلاح أبيض (كتر)، وأحرز الجوهر والعقار المُخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني فقام بضبطه.

وأكد الضابط النقيب القائم بالضبط على ورود معلومات إليه مفادها إحراز المُتهم مواداً مُخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها 8 قطع لمادة سمراء اللون تُشبه جوهر الحشيش المُخدر، وعدد 6 أقراص تُشبه عقار الكلونازيبام المُخدر وسلاح أبيض (كتر)، وبمُواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر والعقار المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة لمادة سمراء اللون ثبت انها لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنوا قائماً 3.66 جراماً.

كما ثبت أن الأقراص المضبوطة لعقار الكلونازيبام المُخدر أحد مُشتقات البنزوديازين المُخدر المُدرج بالجدول الثالث من قانون المُخدرات.