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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يبدأ المفاوضات مع أسامة جلال لتجديد عقده.. تفاصيل

أسامة جلال
أسامة جلال

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات تجديد بيراميدز لعقد اللاعب أسامة جلال. 

وكتب عبر فيسبوك: “خاص.. بيراميدز يبدأ المفاوضات مع أسامة جلال لتجديد عقده مع الفريق الفترة المقبلة.

ويأمل  الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى- في تحقيق إنجاز تاريخي، وذلك بعد 4 مشاركات متتالية في بطولةالكونفدرالية.

شارك في 4 مناسبات متتالية بالكونفدرالية الإفريقية، دون أن يحقق اللقب في أي منها، وكان الإنجاز الأفضل له، بلوغنهائي نسخة 2020.

 

بينما يسعى النادي الأهلي بطل المسابقة وفارسها الأوحد من أجل الفوز باللقب الثاني عشر والثاني على التواليوالرابع خلال الخمس سنوات الأخيرة.

تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق.

والتصنيف بحسب كاف سيأتي كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبيترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.


 

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

اسامة جلال الترجي التونسي الهلال السوادني الساحلى التونسى الوداد المغربي شباب بلوزداد الجزائري نجم منتخب مصر السابق وصن داونز والترجى التونسى

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