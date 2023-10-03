عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقده ينهي في يناير.. هل وقع أحمد فتوح للأهلي .. وتحرك عاجل من الزمالك | القصة الكاملة

أحمد فتوح وحقيقة
أحمد فتوح وحقيقة انتقاله للأهلي

تصدر اسم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك الحالي، محركات البحث المختلفة، طيلة الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار العديد من الأنباء حول أن اللاعب اقترب من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، ويقترب من الانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير الفارس الأبيض. 

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بشكل مجاني دون الرجوع إلى نادي الزمالك، وسط مخاوف كبيرة من جماهير الفارس الأبيض من رحيل اللاعب هو الآخر بعد رحيل إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي. 

وانتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع أحمد فتوح لصفوف الأهلي، وأول تحرك من الزمالك، وموقف اللاعب من الأمر.

بداية القصة.. فتوح وقع للأهلي 

وبدأت قصة ارتباط اسم أحمد فتوح بالأهلي من خلال الإعلامي أمير هشام، والذي خرج قائلا إن النادي الأهلي اتفق مع أحمد فتوح نجم الزمالك؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير هشام: “منذ 3 أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي ، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي في التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير”.

هاني حتحوت يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح 

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أن مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي، أعطى الضوء الأخضر للإدارة للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف “حتحوت” خلال برنامجه “الماتش” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن كولر يضع أحمد فتوح على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

تحرك عاجل من الزمالك 

وفي تحرك عاجل من الزمالك في هذا الملف، حيث حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة ظهر اليوم مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التفاوض حول تجديد عقد الظهير الأيسر الذي ينتهي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

أول رد رسمي من أحمد فتوح

وحرص أحمد فتوح على الرد بشكل غير مباشر على كل ما يُثار حوله في الإعلام خلال الفترة الماضية حول توقيعه لصفوف النادي الأهلي، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام". 

ونشر أحمد فتوح من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ستوري لجمهور نادي الزمالك معلقا عليها بـ “قلب” كإشارة غير مباشرة منه على حبه لجمهور الزمالك، ونفي بشكل غير مباشر لكل ما يُثار حول انتقاله لصفوف النادي الأهلي. 

أحمد فتوح الزمالك الأهلى توقيع أحمد فتوح امام عاشور عقد أحمد فتوح نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

مدبولي: أفضل العقول الاستشارية اختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

"معلومات الوزراء": دشنا منصة حوار لتقلي وجهات نظر المواطنين تجاه مختلف القضايا

غضب شديد من الغرب.. تقرير صادم عن فساد الحكومة الأوكرانية والجيش

مصر لا تنسى شهداءها.. أكاليل الزهور تزين النصب التذكاري للجندي المجهول|من هو؟

رئيس الوزراء: تركيز على نوعية وجودة برامج تدريب موظفي العاصمة الإدارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ