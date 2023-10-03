عقده ينهي في يناير.. هل وقع أحمد فتوح للأهلي .. وتحرك عاجل من الزمالك | القصة الكاملة

تصدر اسم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك الحالي، محركات البحث المختلفة، طيلة الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار العديد من الأنباء حول أن اللاعب اقترب من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، ويقترب من الانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير الفارس الأبيض.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بشكل مجاني دون الرجوع إلى نادي الزمالك، وسط مخاوف كبيرة من جماهير الفارس الأبيض من رحيل اللاعب هو الآخر بعد رحيل إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي.

وانتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع أحمد فتوح لصفوف الأهلي، وأول تحرك من الزمالك، وموقف اللاعب من الأمر.

بداية القصة.. فتوح وقع للأهلي

وبدأت قصة ارتباط اسم أحمد فتوح بالأهلي من خلال الإعلامي أمير هشام، والذي خرج قائلا إن النادي الأهلي اتفق مع أحمد فتوح نجم الزمالك؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير هشام: “منذ 3 أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي ، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي في التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير”.

هاني حتحوت يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أن مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي، أعطى الضوء الأخضر للإدارة للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “حتحوت” خلال برنامجه “الماتش” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن كولر يضع أحمد فتوح على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

تحرك عاجل من الزمالك

وفي تحرك عاجل من الزمالك في هذا الملف، حيث حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة ظهر اليوم مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التفاوض حول تجديد عقد الظهير الأيسر الذي ينتهي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

أول رد رسمي من أحمد فتوح

وحرص أحمد فتوح على الرد بشكل غير مباشر على كل ما يُثار حوله في الإعلام خلال الفترة الماضية حول توقيعه لصفوف النادي الأهلي، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

ونشر أحمد فتوح من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ستوري لجمهور نادي الزمالك معلقا عليها بـ “قلب” كإشارة غير مباشرة منه على حبه لجمهور الزمالك، ونفي بشكل غير مباشر لكل ما يُثار حول انتقاله لصفوف النادي الأهلي.