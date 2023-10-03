جلسة حاسمة بين عبد الواحد وفتوح لتجديد عقده مع الزمالك

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة ظهر اليوم مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التفاوض حول تجديد عقد الظهير الأيسر الذي ينتهي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

ويرغب الزمالك في حسم ملف التجديد لأحمد فتوح في ظل تلقي اللاعب عروض محلية في الآونة الأخيرة في ظل اقتراب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.