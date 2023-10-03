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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يكشف حقيقة تسمم 7 طلاب لتناولهم وجبة لانشون

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم أن مستشفى قطور المركزي استقبل نحو 7 طلاب وطالبات علي الأكثر بسبب تعرضهم لوعكة صحية والإصابة باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية "لانشون" من أحد المحلات التجارية خارج أسوار مدرستهم.

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وكشف "بلبل" وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية وتم تحسن الحالة الصحية لكافة المصابين وخروجهم جميعا في أفضل حال.

 

وكانت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الصحة بالغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى قطور المركزى باستقبالها 7 طلاب وطالبات مصابين بحالات إعياء شديدة.

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وبالفحص تبين إصابة 7 طلاب يفيد بتسمم غذائي إثر تناول وجبة "لانشون" وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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