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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: بدء الاحتفالات بمولد السيد البدوي 5 أكتوبر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ، اليوم أن المحافظة رفعت درجات الاستعدادات الكاملة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة  وذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، فضلا عن وضع الخطة اللازمة للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوى في الفترة ما بين "5_12" أكتوبر الجاري .

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وتبدأ فعاليات الاحتفال بالمولد بأداء صلاة الجمعة بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من الشخصيات الدينية، وتم تخصيص أيام الأربعاء والخميس الليلة الختامية والجمعة للمنشدين ياسين التهامي ونجليه محمود ومحمد التهامي بساحة المسجد الأحمدي على أن تقتصر الاحتفالات على منطقة المسجد الأحمدي والشوارع المحيطة به فقط وإلغاء احتفالات الطرق الصوفية بمنطقة الساري الأحمدي الذي اعتيد فيه إقامة السرادقات الخاصة بمختلف الطرق الصوفية.

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وتشهد محافظة الغربية، خلال فترة الاحتفال الذي يواكب احتفال المحافظة بعيدها القومى، رفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات وقطاعات الخدمات بمدينة طنطا استعدادا لاستقبال زوار المولد ومواجهة الطوارئ علي مدار فترة الاحتفالات، وتكثف الأجهزة التنفيذية من حملات النظافة بشوارع مدينة طنطا علي مدار فترة الاحتفال بالمولد، وكذا تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتفعيل الرقابة علي الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتوفير الأمصال والأدوية لمواجهة أي طوارئ خلال الاحتفالات بالمولد.

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وتقوم الأجهزة الأمنية بوضع الخطة الأمنية خاصة بتأمين الاحتفالات من خلال البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالشوارع المؤدية للمسجد الأحمدى ونشر قوات الشرطة السريين وخبراء المفرقعات والحماية المدنية.

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