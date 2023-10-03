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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالمكتب الفني لمجلس الوزراء: العاصمة الإدارية شيء مشرف

قال المهندس حازم عبد الجليل، عضو المكتب الفني لمجلس الوزراء، إنه يعمل منذ عام 2017 في وحدة متابعة المشروعات القومية، إذ أنه يعمل مهندسا مدنيا، وطبيعة عمله هي زيارات ميدانية، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع. 

 

مهندس مدني يكشف عمله في مجلس الوزراء 

وأضاف "عبد الجليل"، خلال تصريحات مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن عمله رفع الموقف التنفيذي للمشروعات، وحل المعوقات التي تقع خلال العمل، مع العمل على رفع التوصيات بأهم التنسيقات المطلوبة والتي تحتاج تدخل من متخذ القرار مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. 

 

وتابع، أن المركز يحاول بأسرع وقت ممكن أن ينتهي من المشروعات مع التأكيد ألا يؤثر عامل السرعة على الجودة، لأن من الهام جدا أمنيا أن يكون الجودة مهمة جدا، "مبسوط جدا في تواجدي في العاصمة حاجة جميلة وجديدة وتشرف". 

 

واستكمل أن سكنه قريب جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، "فرق شاسع بين تواجدنا في العاصمة الإدارية وبين وجودنا في وسط البلد، أنا كنت بروح المقر القديم في ساعة ونص، ولكن دلوقتي بوصل في ساعة إلا ربع بناء على الطرق الجديدة والسريعة، ومفيش زحمة". 

المشروعات القومية خلود زهران برنامج من العاصمة قناة إكسترا نيوز العاصمة الادارية

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