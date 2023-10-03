ترامب يكشف عن تناقض بين الدستور الأمريكي والقانون المستخدم لمحاكمته.. تفاصيل

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن هناك تناقض محتمل بين الدستور الأمريكي والقانون الذي يتهمه بموجبه مكتب المدعي العام في نيويورك في قضية احتيال مدني.

وكتب ترامب عبر “منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "قد يكون هذا القانون غير دستوري وغير عادل، ولهذا السبب اختارته المدعية العامة الرهيبة ليتيتيا جيمس لاستخدامه ضدي".

وأضاف أن “هذا القانون يسمح لمدعي حزبي مختار سياسيا بإقناع قاض مختار سياسيا، والذي قد يكون صديقا، بتدمير خصم سياسي".

وشدد على أن "القانون التنفيذي الذي نادرا ما يستخدمه المدعي العام لمقاطعة نيويورك ضدي غير عادل للغاية".