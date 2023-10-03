انطلاق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لفريد زهران، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية.



جاء ذلك بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب وحزب العدل، والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية.

وكان فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد حصل على تزكية 20 من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



يذكر أنه ضمن اولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.